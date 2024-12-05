تقلل الحوادث.. المرحلة الأولى من منظومة النقل الذكى تتضمن 7 طرق

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل منظومة ذكية لإدارة الطرق في مصر، وهى منظومة ITS، حيث يتم تنفذ المرحلة الأولى من مشروع النقل الذكي على الطرق بمصر، وتضم 7 طرق، هي (شبرا - بنها الحر، القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد ، القاهرة / القطامية العين السخنة ، القاهرة / السويس الصحراوي ، الدائري الإقليمي ، القاهرة / الإسكندرية الصحراوي / الطريق الدائري).

ومنظومة النقل الذكي "ITS"، عبارة عن نظام تتبع ومراقبة إلكترونية من خلال كاميرات ذات "سنسور حساس" تستطيع مراقبة السيارات منذ بداية دخولها الطريق وحتى نهايته، كما تساعد في مراقبة السيارات المسروقة وتفعيل قرارات التحكم في حركة النقل على الطريق، وينفذ المرحلة الأولى للمنظومة شركة موڤيون الإيطالية، وهى تابعة لشركة اوتوسترادا التي تشغل جميع الطرق والمحاور والأنفاق بدولة إيطاليا.

وفى السياق ذاته، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذه المنظومة تساهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق و الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات لها.

ويعمل نظام النقل الذكى على رصد سرعات السيارات بالكاميرات، ومنع التحدث فى الهاتف المحمول ورصده الكترونى وتسجيل المخالفات الكترونيا، وايضا تحصيل الكارتة إلكترونيا من خلال الكروت المدفوعة مقدما ورصدها اثناء سير السيارة دون توقفها وهو ما يمنع الازدحام، وكذلك سيكون هناك لافتات إلكترونية تعرف السائق أماكن الحوادث ودرجات الحرارة والشبورة والسرعة المحددة فى بعض المناطق.

ويتم العمل على تطبيق المنظومة بشكل تدريجى فى الطرق كما يتم تطبيق نظم المراقبة على الطرق الجديدة نظرا لدعمها أثناء اإنشائها بالبنية التحتية التى تخدم الوسائل التكنولوجية، مثل الخوادم والتطبيقات وغيرها.