تعويم الباخرة السياحية “كراون فيجن” واستئناف رحلتها من المنيا.. فيديو

المنيا : حسن عبد الغفار

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الخميس، نجاح جهود الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية في إعادة تعويم الباخرة السياحية كراون فيجن، التي كانت قد شحطت أمس بنهر النيل أمام قرية نزلة عمرو التابعة لمجلس قروي الحسينية بمركز بني مزار.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الباخرة استأنفت رحلتها بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب وطاقم العمل. وقد ضم الفوج السياحي على متن الباخرة 59 سائحًا، بينهم 57 من الجنسية الألمانية و2 من الجنسية الفرنسية، حيث تم التأكد من سلامتهم جميعًا.

وأشار المحافظ إلى أن عملية التعويم تمت باستخدام قاطرة تم استدعاؤها خصيصًا لتحرير الباخرة من موقع الشحوط، بمتابعة دقيقة من القيادات التنفيذية والأمنية.

كما ثمن جهود فريق العمل الميداني الذي تواجد في موقع الحادث من شرطة السياحة والآثار وشرطة المسطحات المائية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية بمركزي بني مزار ومطاي.

وأعرب اللواء كدواني عن شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في التعامل مع الحادث بسرعة وكفاءة، مؤكدًا على استمرار التعاون بين المحافظة وجميع الأجهزة لضمان سلامة الحركة الملاحية في نهر النيل.

وأكدت المحافظة أن حركة الملاحة النيلية تسير حاليًا بشكل طبيعي دون أي معوقات، مع استمرار المتابعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.