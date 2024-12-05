تعليم الوادي الجديد يستكمل برنامج الزيارات المدرسية للطلاب إلى المجمع الحكومى المميكن

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن استمرارًا لتنظيم الزيارات الميدانية للمدارس إلى المجمع الحكومى المميكن للمحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم ، حيث قام طلاب وطالبات نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، ومدرسة الزهور الابتدائية القديمة، ومدرستي جورمشين وباريس الإعدادية، بتفقد منشآت المجمع الحكومى المميكن للمحافظة، ويتعرفون على الجهود المبذولة لتحديث منظومة العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أجرت زيارات تفقدية لعدد من المدارس بمدينة الخارجة؛ للوقوف على سير العملية التعليمية، والاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للطلاب.

حيث تفقدت الفصول الدراسية ومعامل اللغات والعلوم بالمدرسة الرسمية الدولية بالخارجة (IPS)، موجهةً بحصر كافة الاحتياجات اللازمة لقيام المحافظة بتوفيرها.

كما تابعت سير العمل بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات، حيث تفقّدت الفصول الدراسية ومعامل الحاسب الآلي والخدمات المقدمة للطلاب، مُوجهةً بسرعة تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم؛ لتقييم وضع الطلاب بالمدرسة ومراجعة موقف النظافة، وحصر احتياجات المدرسة بشكل كامل لتدبير الاحتياجات واتخاذ اللازم في أسرع وقت.



