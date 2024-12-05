تعرف على دور الرعاية الاجتماعية في الكنيسة الأرثوذكسية

كتبت – بتول عصام

أطلقت سكرتارية قداسة البابا تواضروس الثاني للرعاية الاجتماعية، الموقع الإلكتروني الرسمي لخدمات الرعاية الاجتماعية، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الثاني عشر لجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي القديس مار مرقس الرسول يوم 18 نوفمبر الماضي.

وجاء إطلاق الموقع في إطار حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على تقديم خدماتها الرعوية والاجتماعية بشكل أكثر فاعلية، وتعزيز التواصل مع جميع أبناء الكنيسة والشعب، حيث يتيح الموقع للمستخدمين الوصول إلى معلومات شاملة حول أنشطة وبرامج السكرتارية، والخدمات الاجتماعية المقدمة، بالإضافة إلى متابعة الفعاليات والبرامج التي تساهم في تحسين أوضاع الأفراد والعائلات في مختلف مجالات الرعاية الاجتماعية والتنمية.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن الرعاية الاجتماعية حسب الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:

كان قد كلف البابا تواضروس القمص بيشوي شارل ومكتب سكرتارية قداسته للرعاية الاجتماعية بوضع قاعدة بيانات تضم أخوة الرب ومسجل بها التفاصيل، لتساعد علي نمو الخدمة في هذا المجال والتخطيط بشكل افضل لإشباع احتياجاتهم.

وارتكزت المؤسسة على 10 مبادئ أساسية وهي (لا يحرم مسيحى من كنيسة – لا يحرم جائع من طعام – لا يحرم مريض من علاج - لا يحرم عريان من كساء – لا يحرم طفل من التعليم –لا يحرم شاب من العمل – لا يحرم إنسان من مأوي - لا تحرم فتاة من زواج - لا يحرم سجين من زيارة - لا يحرم مظلوم من دفاع)، ولذلك تسعى الرعاية الاجتماعية لمد يد العون لأسر الرعاية وتقديم لهم برامج اجتماعية فعالة تمنحهم مستقبل أفضل.

الهدف من وجود سكرتارية الرعاية الاجتماعية:

- وضع رؤية شاملة لتنظيم الخدمة وترتيبها على مستوى إيبارشيات الكرازة بمصر.

- تطوير البرامج وقواعد البيانات الخاصة بخدمة الرعاية الاجتماعية وشركاء التنمية.

- تقديم الدعم الفني لبرنامج قاعدة البيانات الموحدة لخدمة الرعاية الاجتماعية.

- اجتماعات دورية للكهنة المندوبين للمتابعة مع الإيبارشيات وتقريب وجهات النظر في أساليب الخدمة.

- دعم ومتابعة البرامج المقدمة من سكرتارية الرعاية الاجتماعية لجميع الايبارشيات.

- مساعدات في مصروفات المدارس والمعاهد والكليات.

- دراسة وتمويل ومتابعة المشروعات الصغيرة.

- المشاركة في تقديم مساعدات للإيبارشيات لمرضي الكورونا (الإغاثة والكوارث الطبيعية).

- عمل لقاء سنوي برئاسة وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني مع الاباء المطارنة والأساقفة وكهنة ايبارشيات الكرازة في مصر للوقوف على ما قامت به الخدمة خلال السنة.