اليوم السابع
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تعديل مسار القطارات على خط طنطا / السنطة لأعمال صيانة السكة الحديد

الخميس، 05 ديسمبر 2024 12:59 ص
تعديل مسار القطارات على خط طنطا / السنطة لأعمال صيانة السكة الحديد قطار - صورة أرشيفية
كتب: سيد الخلفاوى

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تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مسار القطارات على خط طنطا/ السنطة/ الزقازيق لأعمال إصلاح وصيانة السكة فى المسافة بين محطتي طنطا والسنطة وذلك اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 5/12/2024 على أن يتم مسير القطارات على الطرق البديلة .


القطارات القادمة من الاسكندرية والمتجهه إلى بورسعيد  والعكس يتم مسيرها طريق طنطا  / بنها / الزقازيق والقطارات المتجهة من طنطا إلي الزقازيق والعكس يتم مسيرها طريق  طنطا / محلة روح/ السنطة.


وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التعديل الطارئ  لأعمال إصلاح وصيانة السكة من أجل تحسين مستوي الخدمة وتقديم خدمات أفضل لجمهور الركاب ٠







السكة الحديد

قطار طنطا

قطار السنطة

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