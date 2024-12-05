تخفيضات تصل لـ30%.. استمرار العمل بسوق اليوم الواحد فى امبابة غدًا

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، استمرار العمل بـ سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، يوم غد الجمعة، وذلك بعد نجاحه الكبير والإقبال الذي شهده من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وتعد أسواق اليوم الواحد، إحدى أدوات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، إذ تعمل على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

ويقام سوق اليوم الواحد في حي إمبابة، بشارع الصوامع، وعنوانه: (تقاطع النصر مع شارع جمال الدين الأفغاني - بجوار سور أرض الترسانة البحرية.أرض الجمعية - بجوار السكة الحديد الخاصة بالصوامع).

ويوفر السوق جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.