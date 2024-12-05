تحرير 17 محضر لسيارات مخالفة بالشرقية بحملة لفحص عوادم السيارات

الشرقية - إيمان مهنى

قام الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، تم خلالها فحص عادم عدد 70 سيارة تعمل بالبنزين والسولار وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة.

وأسفر الفحص المفاجئ عن ضبط 17سيارة مخالفة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

وأوضح الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمى بتنفيذ حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بميدان الزراعة بمركز الزقازيق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، تم خلالها فحص عادم عدد 70 سيارة منها، 48 سيارة تعمل بالسولار و22 سيارة تعمل بالبنزين، وأسفر الفحص عن تحرير 15محضرًا لسيارات تعمل بالسولار و (2) محضر لسيارات تعمل بالبنزين بإجمالى 17محضر بأرقام (12331،12332،12333،12334، 12335،12336،12337، 12338،12339، 12340، 12341، 12342،12343، 12344، 12345، 12346، 12347 ) جنح مركز الزقازيق.