المرصد السورى: الجيش يسيطر على جبل زين العابدين فى حماة

وكالات

أعلن المرصد السوري، الخميس، أن الجيش يسيطر على جبل زين العابدين في حماة، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة القتلى من قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة إلى 416 قتيلا.

وأشار المرصد السوري ، في بيان إلى أن 23 من قوات الجيش السوري استشهدوا في مدينة حلب حين اقتحمت الفصائل المسلحة المدينة، في حين سقط 61 مدنيا إثر المعارك.

بدوره ، أعلن الدفاع المدني السوري مقتل 12 شخصا وإصابة 23 آخرين جراء قصف استهدف ساحة مستشفى الجامعة وسط مدينة حلب.