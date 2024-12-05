الكشف على 825 مواطنا بالمجان فى قافلة طبية مجانية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية مجانية، بوحدة البيطاش بمنطقه العجمى الطبية بالاسكندرية والتي تبعد 20 كم عن اقرب مستشفى (مستشفى العامرية).

وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 7 تخصصات طبية (باطنة -اطفال -نساء -جراحة -أسنان- عظام- تنظيم اسرة) وذلك من خلال 8 عيادات ثابتة و 5 عيادات متنقلة وشارك فيها 48 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت الى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 825 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، كما تم تحويل 12 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات او عمل تدخلات اخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما أضافت الدكتورة رشا جبريل منسق القوافل العلاجية، أنه قد تم خلال القافلة إجراء 133 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و47 تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص 224 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 288 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.