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الخميس، 05 ديسمبر 2024 07:10 م
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القضاء الإسرائيلى يقرر مثول نتنياهو أمام المحكمة 3 مرات أسبوعيا لمدة 6 ساعات

الخميس، 05 ديسمبر 2024 05:54 م
القضاء الإسرائيلى يقرر مثول نتنياهو أمام المحكمة 3 مرات أسبوعيا لمدة 6 ساعات نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن القضاء الإسرائيلي قرر أن يمثل رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام المحكمة 3 مرات أسبوعيا لمدة 6 ساعات فى كل مرة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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