السيطرة على حريق محدود فى حشائش ومخلفات على ترعة جنوب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

تمكنت سيارة إطفاء من السيطرة على حريق محدود نشب في بعض الحشائش والمخلفات على جانب ترعة في مدينة إسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إخطارًا يفيد بتصاعد ادخنة على طريق إسنا الزراعى على جانب ترعة الرمادى، فانتقلت سيارة إطفاء لموقع الحريق وتبين إنه في بعض الحشائش والمخلفات على جانب الترعة يقوم الأهالي بحرقها لتنظيف الترع من الناموس والهاموش في موسم الشتاء، وتم إخماد النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء أمس، الأربعاء، في السيطرة على حريق محدود نشب في سطح منزل بشارع أحمد عصمت بوسط مدينة الأقصر، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة الأقصر، إخطارا من أهالى شارع أحمد عصمت بوسط مدينة الأقصر، يفيد بنشوب حريق في سطح منزل عبارة عن مخلفات صلبة وبعض الأثاث المستعمل، وعلى الفور انتقلت لموقع الحريق سيارتين إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وذلك دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.