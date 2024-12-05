اليوم السابع
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السكة الحديد تعدل مسار القطارات على خط طنطا/ السنطة لصيانة السكة

الخميس، 05 ديسمبر 2024 09:22 ص
السكة الحديد تعدل مسار القطارات على خط طنطا/ السنطة لصيانة السكة قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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اعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر عن تعديل مسار القطارات على خط طنطا/ السنطة/ الزقازيق لأعمال إصلاح وصيانة السكة فى المسافة بين محطتي طنطا والسنطة، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس، على أن يتم مسير القطارات على الطرق البديلة.

وأوضحت الهيئة، أن القطارات القادمة من الاسكندرية والمتجهه إلى بورسعيد والعكس يتم مسيرها طريق طنطا / بنها / الزقازيق والقطارات المتجهة من طنطا إلي الزقازيق والعكس يتم مسيرها طريق طنطا / محلة روح/ السنطة.

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التعديل الطارئ لأعمال إصلاح وصيانة السكة، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل لجمهور الركاب.

 







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