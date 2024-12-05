اليوم السابع
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الأمين العام لحزب الله: الحزب قوى ببنيته وشعبيته وتمثيله النيابى

الخميس، 05 ديسمبر 2024 06:56 م
الأمين العام لحزب الله: الحزب قوى ببنيته وشعبيته وتمثيله النيابى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم
كتب محمد شرقاوى

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قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: "إننا مررنا بأصعب مرحلة منذ نشأة الحزب، وتمكنا من استعادة بنية القيادة والسيطرة"، مضيفا أن اتفاق وقف إطلاق النار آلية تنفيذية للقرار 1701، وقرار وقف إطلاق النار يقضي بانسحاب إسرائيل من أراضي لبنان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على منع وجود المسلحين جنوب الليطاني، والحزب قوي ببنيته وشعبيته وتمثيله النيابي، مؤكدا انه لا علاقة لإسرائيل بعلاقتنا بالداخل وبالجيش اللبناني، وسنقيم المرحلة السابقة ونستفيد من الدروس الماضية.

وتابع أن النازحون عاشوا أوضاعا إنسانية صعبة وضحوا من أجل لبنان، وقمنا بصرف إعانات مادية لتعويض النازحين، وسنقوم بتعويض كل من تهدم منزله بشكل كامل نتيجة العدوان الإسرائيلي.







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