استشهاد 12 فلسطينيا فى قصف الاحتلال الإسرائيلى شمال غزة ورفح

غزة (أ ش أ)

استُشهد 12 فلسطينيا وأصيب العشرات اليوم الخميس، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على شمال قطاع غزة، ومدينة رفح جنوبا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" بأن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت خزانات المياه في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يؤوى نازحين خلف مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل، وإصابة عدد آخر.

وأشارت إلى أن طائرة مسيرة (كواد كابتر) استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في محيط مقبرة الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

وجنوبا، استُشهد مواطنان جراء قصف مسيّرة مجموعة من الفلسطينيين في خربة العدس شمال مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و580 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105 آلاف و739 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

