وزير الخارجية يجدد موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها

كتب أحمد جمعة

تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا من بسام صباغ، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية.

تناول الاتصال آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.

وجدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا الأهمية البالغة لحماية المدنيين.

كما تم بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية.