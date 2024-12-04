وزير الخارجية: تنسيق إيجابى مع أوغندا حول نهر النيل وعلاقات البلدين تاريخية

كتب سمير حسنى

أشاد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، بالعلاقات المصرية الأوغندية، مشددا على أن العلاقات التي تجمع البلدين أزلية وتاريخية.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوغندي بالقاهرة، أن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لتعميق وتطوير العلاقات بين مصر وأوغندا، مشيرا إلى حرص مصر والتزامها بتقديم كل الدعم الممكن إلى أوغندا في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولة لتسوية المنازعات.

أعرب وزير الخارجية عن خالص التقدير لدولة أوغندا الشقيقة في العمل على التأكيد على مبدأ التوافق بين دول حوض النيل والتنسيق الإيجابي بين البلدين وعدم التسبب لأى ضرر لدول حوض النيل، مضيفا: "نهر النيل يحمل الخير والفرص الاستثمارية لجميع دوله طبقا لقواعد القانون الدولى ذات الصلة".