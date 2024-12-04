وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان التطورات المتلاحقة فى منطقة الشرق الأوسط

أحمد جمعة

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، حيث تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات المتلاحقة فى منطقة الشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا التطورات المتسارعة فى شمال سوريا وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطى على موقف مصر الداعى إلى ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة الأراضى السورية، ودعم مؤسساتها الوطنية وأهمية حماية المدنيين.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات فى قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام وغير مشروط، مستعرضًا فى هذا الخصوص مجريات مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة الذى استضافته القاهرة فى 2 ديسمبر، والذى عكس إرادة دولية واسعة لدعم الشعب الفلسطينى على المستوى الإنسانى وضرورة توقف اسرائيل عن سياسة الغطرسة التى تؤدى إلى عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وعلى صعيد آخر، استعرض الوزير عبد العاطى الزيارة التى أجراها إلى بورتسودان أمس 3 ديسمبر، مؤكدًا على موقف مصر الداعم للمؤسسات الوطنية السودانية، واحترام وحدة وسلامة الأراضى السودانية، مبرزًا فى هذا السياق الجهود المصرية فى سبيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان، وتمكين المنظمات الإقليمية والدولية الإنسانية والإغاثية من العمل فى السودان فى ظل تفاقم الوضع الإنساني.