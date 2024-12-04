اليوم السابع
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الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 11:19 م
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نقابة مديرى المواقع الدولية تعلن تعاونها مع اللجنة المصرية للأفلام ومدينة الإنتاج الإعلامى

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 11:13 م
نقابة مديرى المواقع الدولية تعلن تعاونها مع اللجنة المصرية للأفلام ومدينة الإنتاج الإعلامى نقابة مديرى المواقع الدولية تعلن تعاونها مع اللجنة المصرية للأفلام ومدينة الإنتاج الإعلامى

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أعلنت نقابة مديري المواقع الدولية (LMGI) عن تعاونها مع اللجنة المصرية للأفلام ومدينة الإنتاج الإعلامي (EMPC)، والذي تم توثيقه من خلال توقيع مذكرة تفاهم خلال فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى.

 

وفى إطار المهرجان، نظمت النقابة جلسة حوارية مميزة تناولت تطور فن إدارة المواقع ودوره المحوري في سرد القصص والإنتاج. سلطت هذه الجلسة الضوء على الأهمية العالمية للمهنة وأظهرت كيف يمكن للمواقع المتنوعة أن تضفي عمقًا وإبداعًا على السرد السينمائى.

 

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نقابة مديرى المواقع الدولية تعلن تعاونها مع اللجنة المصرية للأفلام ومدينة الإنتاج الإعلامى

 







مديرى المواقع الدوليه

اللجنه المصريه للافلام

مدينه الانتاج الاعلامى



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