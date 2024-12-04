نقابة مديرى المواقع الدولية تعلن تعاونها مع اللجنة المصرية للأفلام ومدينة الإنتاج الإعلامى

أعلنت نقابة مديري المواقع الدولية (LMGI) عن تعاونها مع اللجنة المصرية للأفلام ومدينة الإنتاج الإعلامي (EMPC)، والذي تم توثيقه من خلال توقيع مذكرة تفاهم خلال فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى.

وفى إطار المهرجان، نظمت النقابة جلسة حوارية مميزة تناولت تطور فن إدارة المواقع ودوره المحوري في سرد القصص والإنتاج. سلطت هذه الجلسة الضوء على الأهمية العالمية للمهنة وأظهرت كيف يمكن للمواقع المتنوعة أن تضفي عمقًا وإبداعًا على السرد السينمائى.