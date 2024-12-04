مكاتب البريد تستأنف بيع كراسات شروط سكن لكل المصريين ..اليوم

كتب أحمد حسن

تستأنف مكاتب البريد اليوم الأربعاء ، بيع كراسات شروط سكن لكل المصريين 5، وذلك بعد توقف البيع لمدة 3 أيام بسبب تلقي أصحاب المعاشات ، معاشاتهم من مكاتب البريد.



وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هذا القرار يأتي بهدف تعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت في بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكن، حيث يسعى الصندوق لمنح الفرصة كاملة لأصحاب المعاشات لاستلام معاشاتهم بسهولة ويسر.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" يشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين، حيث تم بيع ٢٢٠٧٤٠ كراسة شروط، بينما سدد ٤٢٧٥٧ مواطنا مقدم جدية الحجز، وذلك بعد مرور ٣ أيام فقط من الإعلان.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن كراسات الشروط متوفرة بكميات كبيرة في مكاتب البريد، ويجري طباعة أعداد كبيرة منها بصورة دورية وتوريدها لمكاتب البريد المميكن المعلن عنها مسبقًا، والبالغ عددها نحو ٤٠٠ مكتب بريد مميكن.

وأشارت إلى أنه لا داعي للتزاحم أمام مكاتب البريد للحصول على كراسة الشروط، حيث أنه لا توجد أفضلية للحصول عليها في الأيام الأولى، خاصة أن الصندوق يطبق نظاما للأولويات محددا مسبقًا.



وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.