اليوم السابع
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"مراسلون بلا حدود" تمنح جائزة حرية الصحافة للإعلامى الفلسطينى وائل الدحدوح

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 02:27 م
"مراسلون بلا حدود" تمنح جائزة حرية الصحافة للإعلامى الفلسطينى وائل الدحدوح وائل الدحدوح
بروكسل (أ ش أ)

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كرمت منظمة "مراسلون بلا حدود" الصحفيين فى مناطق النزاع على عملهم تحت ضغط متزايد وفى ظروف خطيرة، من خلال الإعلان عن الفائزين بجوائزها السنوية لحرية الصحافة.

وذكر موقع "ميديا بروسكل" الاخبارى البلجيكى اليوم الأربعاء، أنه تم تكريم المصور البلجيكي "جايل تورين" على تقاريره عن أزمة العقاقير الأفيونية في الولايات المتحدة،وذلك خلال حفل توزيع الجوائز في واشنطن.

ومنحت الجائزة في فئة "التأثير" إلى الصحفية الأوكرانية "ناتاليا هومينجوك" التي وثقت من خلال منظمتها "مشروع الحساب" جرائم الحرب.

وفي فئة "الشجاعة"،حصل على مكافأة مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح وعلى الرغم من الخسائر الشخصية والمخاطر الهائلة،فقد واصل تقديم تقارير عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وقد أستشهدت زوجته وحفيده وثلاثة من أبنائه في العدوان الإسرائيلي على غزة،كما أصيب الدحدوح أثناء العدوان .

وحصل الصحفي "رافيش كومار" على الجائزة في فئة "الاستقلال" لالتزامه بالصحافة الحرة رغم الضغوط السياسية في بلاده وقد جعلته تقاريره عن القضايا المهمشة صوتا بارزا في الهند بشكل متزايد.
 







مراسلون بلا حدود

وائل الدحدوح

جائزة حرية الصحافة

فلسطين

الإعلامى الفلسطينى وائل الدحدوح




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