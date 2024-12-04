محافظ المنيا يوجه الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع شحوط باخرة سياحية بالنيل

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت محافظة المنيا عن تلقى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا يفيد بشحوط إحدى البواخر السياحية فى نهر النيل أمام قرية نزلة عمرو التابعة لمجلس قروى الحسينية بمركز بنى مزار، وذلك فى تمام الساعة 3:15 مساءً.

وأفاد البلاغ أن الباخرة السياحية (كراون فيجن) كانت فى رحلة من مرسى أخناتون بمدينة المنيا متجهة إلى محافظة بنى سويف، وعلى متنها فوج سياحى مكون من 59 سائحًا، بينهم 57 من الجنسية الألمانية و2 من الجنسية الفرنسية.

وعلى الفور وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع الباخرة وتعويمها مرة أخرى وجار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة وتأمين الركاب وطاقم عمل الباخرة.

ويجرى حاليا الاستعانة بمعدة قاطرة لمحاولة سحب الباخرة وتحريرها من موقع الشحوط. وعودة الباخرة لمسارها الطبيعي.

وتعمل كافة الأجهزة المعنية بمتابعة لحظية مع الموقف بالتواصل المستمر مع محافظ المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة حتى يتم التأكد من إنهاء الموقف بشكل تام وآمن.



الباخرة السياحية



الباخرة فى النيل