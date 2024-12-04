محافظ القاهرة: حملة مناهضة العنف ضد المرأة تستهدف التوعية بدورها فى مكافحة الفساد

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع محافظة القاهرة ينظم حملة الـ 16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى تحمل شعار "كوني"، وتأتى الحملة للعام التاسع على التوالي، وذلك خلال الفترة من 25 من نوفمبر، حتى 10 ديسمبر الجاري والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث شهد حي مصر القديمة فعاليات الحملة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن حملة مناهضة العنف ضد المرأة تشهد هذا العام نشاطا فعالا حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعى بهذه القضية، ومن المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة هذا العام فعاليات متنوعة تستهدف شرح أشكال وانماط العنف ضد المرأة، وكذلك تعميق الوعي بدور المرأة المصرية فى مكافحة الفساد، ودور البحث العلمى والتكنولوجيا فى مناهضة العنف ضد المرأة، وجهود الدولة في قطاعي تمكين المرأة و ريادة الأعمال عن طريق طرح التحديات والحلول المقترحة.



وأوضح محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد هذا العام بالتزامن مع إطلاق فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تستهدف دعم خطط التنمية البشرية وتولي اهتماما بالغا بالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة المصرية مفتاح نجاح وازدهار الأسرة المصرية.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتنسيق مستمر مع شركاء التنمية ومؤسسات الدولة المصرية لتعميق الوعي لدى السيدات والفتيات بضرورة التصدي لكافة اشكال العنف عن طريق عقد ندوات توعوية بالأحياء والمناطق الحضرية بديلة المناطق الغير مخططة ومراكز الشباب والمدارس والمكتبات العامة وقصور الثقافة بهدف خلق وعي مجتمعي بأهمية التصدي بكل حزم بكافة ممارسات العنف ضد الفتاة والمرأة وكذلك التوعية بالمبادرات الهامة التي اطلقتها الدولة المصرية مثل مبادرة دوي ، واستراتيجية تمكين المرأة المصرية ودعم المرأة المعيلة.