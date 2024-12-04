محافظ الدقهلية يوجه بفحص تراخيص جميع العمارات الواقعة على سور جامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بإزالة أحد الأدوار المخالفة، بإحدى العمارات الواقعة بجوار سور جامعة المنصورة وأمام كوبري الجامعة، التابعة لمركز ومدينة المنصورة، وشهد أعمال الإزالة ووجه بإزالة الدور كاملاً ورفع الأنقاض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مالك العقار.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ورحاب المزين رئيس مركز المنصورة، والعميد محمد عمر مأمور قسم أول المنصورة، والمقدم عبدالحميد الشوري رئيس مباحث قسم أول.

وكلف اللواء مرزوق مدير الإدارة العامة للحوكمة بالمحافظة ومدير إدارة المتابعة بالمحافظة بفحص تراخيص جميع العمارات الواقعة علي سور جامعة المنصورة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ملاك هذه العمارات في حالة ثبوت مخالفات، وإبلاغهم بسرعة التصالح علي هذه المخالفات وفقاً للشروط المنصوص عليها بقانون التصالح الجديد.

ووجه المحافظ، بمراجعة تراخيص جميع المحلات بهذه العمارات والأنشطة التجاريه بها والغلق الفوري لها في حالة مخالفة شروط الترخيص وعدم حصولهم علي ترخيص لهذه الانشطة، والتصالح علي هذه الانشطه وفقاً لشروط قانون التصالح.

كما أمر اللواء "مرزوق " بالغلق الفوري لأحد معارض السيارات المخالفه لإقامته ببدروم أحد هذه العمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك هذا المعرض لتحويله بدروم هذه العمارة إلي معرض سيارات بدل إقامته جراج للسيارات.

ووجه " المحافظ" باستغلال الأرض الفضاء الموازية لسور جامعة المنصوره في إقامة مشاتل للأشجار المثمرة والزينة تحت إشراف مركز ومدينة المنصورة وحي غرب المنصورة لزراعة هذه الأشجار بالشوارع والميادين، ولعدم التعدي علي هذه الأرض بإلقاء مخلفات الهدم والبناء بداخلها وتشويه المظهر الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.

وأكد اللواء "مرزوق" علي الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي بالبناء المخالف للقيود الارتفاع ومخالفة شروط الترخيص والبناء المخالف علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة.