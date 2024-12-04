"طرق الإسماعيلية": تطوير سوق السمك بمنطقة الشهداء تمهيدًا لإعادة افتتاحه

الإسماعيلية - صبرى غانم

نفذت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام المديرية، اليوم الأربعاء، آخر مراحل تطوير منطقة سوق السمك بسوق الجمعة بمنطقة الشهداء، تمهيدًا لإعادة افتتاح السوق بعد تطوير الموقع وتأسيس الشارع، هذا إلى جانب إنشاء جريلات صرف المياه وتغيير شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب وأعمال الإنارة.

يأتي ذلك في إطار الخطة التي أقرها محافظ الإسماعيلية بتطوير جميع الأسواق على مستوى المحافظة وخلق بيئة نظيفة وصحية لأماكن البيع والشراء؛ حفاظا على الصحة العامة.

وعلى جانب آخر، تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله وترميم الأجزاء المتهالكة من الطرق والناتجة عن توصيل المرافق الخاصة بالاتصالات والكهرباء والصرف الصحي، وذلك في عدد من الشوارع بمدينة القنطرة غرب؛ حفاظًا على الشكل الحضاري للمحافظة ولتسهيل حركة المركبات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل في منظومة الطرق على مستوى محافظات الجمهورية، وفي إطار تكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بتطوير الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

