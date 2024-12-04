رئيس صندوق الإسكان: بيع 300 ألف كراسة شروط و80 ألفا دفعوا مقدمات الحجز

كتب محمد شعلان

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق لسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه نظرا للإقبال الشديد على شراء كراسات مشروع الإسكان الاجتماعى والتزاحم على مكاتب البريد تقرر وقف العمل مع أول الشهر حتى يتم صرف المعاشات فى مكاتب البريد دون حدوث تزاحم ومشاكل تعوق صرف المعاشات.

وأضافت مى عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دى إم سى، أنهم اتفقوا على مد أسبوع لشراء الكراسات بديلا عن الـ3 أيام التى توقف فيها العمل بحيث الناس تطمئن أنها تشترى كراسة وتدفع مقدم جدية الحجز والأوراق، مؤكدة عدم وجود أى فرق بين أول يوم وآخر يوم فى شراء الكراسات.

بالنسبة للأقساط اللى هيشترى وحدة جاهزة وهو داخل الأولويات هيتم عليه استعلام ميدانى ويتحول ملفه لبنك وهيستكمل 20% من ثمن لوحدة و80% هيعمل بيهم تمويل لثمن الوحدة مع البنك على مدة 20 سنة.

وأشارت مى عبد الحميد، إلى أنه تم بيع 300 ألف كراسة شروط اسكان اجتماعى حتى اليوم، متابعة: "اللي دفعوا المقدمات 80 ألف فقط واللي مطروح 80 ألف وحدة ما بين جاهز وتحت الانشاء والعبرة أن الناس تدفع المقدم وترفع الأوراق على الموقع الالكترونى عشان نقدر نفرز ونشوف المستحقين".