اليوم السابع
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رئيس الوزراء يهنئ وزيرة التنمية المحلية لفوزها كأفضل محافظ عربى

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 03:17 م
رئيس الوزراء يهنئ وزيرة التنمية المحلية لفوزها كأفضل محافظ عربى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمناسبة فوزها بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة 2023 -2024 كأفضل محافظ على مستوى العالم العربي عن النجاحات التي حققتها خلال توليها منصب محافظ دمياط.

واعتبر رئيس الوزراء أن فوز الوزيرة بهذه الجائزة رفيعة القدر عربياً، يمثل نقطة مضيئة في مسيرة العمل العام للقيادات الوطنية، كما يُعد حافزاً للمسئولين في مختلف القطاعات على مواصلة الجهد وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضاف إلى سجل هذا الوطن، وتسهم في تحقيق رفعته وخدمة أبنائه على النحو الأمثل.







رئيس الوزراء

وزيرة التنمية المحلية

أفضل محافظ

مصطفى مدبولى

منال عوض




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