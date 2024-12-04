الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يستعرض أبرز قرارات الحكومة فى مؤتمر صحفى بعد قليل الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 02:38 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء. مؤتمرا صحفيا بعد قليل، لعرض أبرز القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء. ويعقب مؤتمر رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا للدكتور أسامة الأزهرى ، وزير الأوقاف، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة . مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء الحكومة مصطفى مدبولى اجتماع مجلس الوزراء مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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