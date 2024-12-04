رئيس الوزراء يستعرض أبرز قرارات الحكومة فى مؤتمر صحفى بعد قليل

كتبت هند مختار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء. مؤتمرا صحفيا بعد قليل، لعرض أبرز القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء.



ويعقب مؤتمر رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا للدكتور أسامة الأزهرى ، وزير الأوقاف، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة .