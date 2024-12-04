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رئيس الوزراء: مصر تؤكد على دعم وحدة الأراضى السورية

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 03:55 م
رئيس الوزراء: مصر تؤكد على دعم وحدة الأراضى السورية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الأحداث فى سوريا الشقيقة أحداث مقلقة ومصر تؤكد على دعم وحدة الأراضي السورية.


وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 25 ألف شاحنة مساعدات و370 ألف طن خرجوا من مصر لدعم أشقائنا فى فلسطين.







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