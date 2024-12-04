رئيس الوزراء لـ"اليوم السابع": الإعلان قريباً عن طرح مشروعات للسياحة العلاجية

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، أن نائب رئيس مجلس الوزراء مسئول ملف السياحة العلاجية، وهناك اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة لعرض هذه الرؤية بالكامل والأماكن التى سنعمل عليها، لافتا إلى أن هذا جزء سنبدأ فى الإعلان عنه قريبا، على طرح مجموعة من المشروعات ستكون فى سيوة فى الملف الخاص بالسياحة العلاجية.



الزميلة هند مختار

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، فى إجابته على سؤال الزميلة هند مختار مدير تحرير اليوم السابع ومسئول ملف مجلس الوزراء والذى تضمن:"يمكن نشاط حضرتك على مدار الأسبوع كان هناك لقاء هام مع رئيس الوزراء القطرى، وأبدى الجانب القطرى رغبته فى الاستثمار فى الصناعة والسياحة.. رأينا فى الصناعة على أرض الواقع خطوات ملموسة، لكن السياحة هل هناك رؤية لدى الدولة بأن التركيز على السياحة لا يقتصر فقط على إقامة الفنادق والمنشآت الفندقية.. فهل هناك رؤية فى المرحلة القادمة التركيز على السياحة العلاجية او السياحة الرياضية؟ خاصة وإن كان هناك الاستثمار فى منطقة الساحل الشمالى أو الرغبة فى الاستثمار السياحى فى منطقة الساحل الشمالى، أن سيوة مشهورة جدا بالرمال والبحيرات الموجدة بها، واليوم هذا جزء أخر من الذى بدأنا نشهده، حيث أن هناك طلب كبير على توفير أراضى لمشروعات قائمة فى الأساس على موضوع السياحة العلاجية فى سيوة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى: بدأنا العمل على هذا الموضوع مع محافظ مطروح، وبالفعل هناك تصور اليوم لهذا الموضوع بصورة كبيرة سنعلن عنه قريبا، وسيتم طرح مشروعات لشركات كبيرة فى هذا الشأن تزامنا مع إطلاق استراتيجية السياحة العلاجية والتي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء فى خلال الفترة القادمة.