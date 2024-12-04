رئيس النيابة الإدارية يوكد على دور أعضاء الجهاز الإدارى داخل منظومة العمل

كتب : أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

شهد المستشار عبد الراضى صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء الاحتفالية التى قامت بتنظيمها "اللجنة النقابية للعاملين بالنيابة الإدارية"؛ لتكريم الموظفين الإداريين الحاصلين على درجات علمية من الماجستير والدكتوراه، وأبنائهم من المتفوقين والمتفوقات علميًا ورياضيًا.

وذلك بحضور المستشار سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور/ عبد الله قنديل - عضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/ ساهر أنور- مدير وحدة شؤون الديوان العام، والمستشار/ أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ غالب محى الدين – وكيل إدارة النيابات للشئون الإدارية، والمستشار محمد ناجح – وكيل إدارة النيابات للشئون المالية.

واستهلت مراسم الحفل بكلمة رئيس هيئة النيابة الإدارية، أعرب فيها عن سعادته بتكريم المتميزين من أعضاء الجهاز الإدارى بالنيابة الإدارية، وأبنائهم المتفوقين علميًا ورياضيًا، وأكد على دور أعضاء الجهاز الإدارى بالغ الحيوية والأهمية داخل منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وسعادته باهتمامهم بتنمية قدراتهم والتسلح بالعلم والمعرفة كمحور أساسى فى النهوض بالأمم، متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح.

كما ألقى أحمد حسان رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة النيابة الإدارية وكريم حسين- رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم جنوب القاهرة ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، كلمة رحبا فيها بالمستشار/ عبد الراضى صدَّيقْ – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين الحضور، وبالمكرمين وأسرهم، وقدما خالص الشكر - بالنيابة عن العاملين بالهيئة - المستشار رئيس الهيئة؛ لحرصه على تشريف وتكريم أبنائه وبناته من أعضاء الجهاز الإدارى بالنيابة الإدارية وأسرهم، وقدما له درع اللجنة النقابية للعاملين بالنيابة الإدارية.

وعقب ذلك تفضل رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتقديم الدروع التذكارية الموظفين المكرمين، وأبنائهم المتميزين.