حى ثان الإسماعيلية ينظم حملة لرفع الإشغالات والتعديات بنطاق الحى

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام؛ للحفاظ على حق المواطنين فى شارع ورصيف آمن وخاصة كبار السن والأطفال وذوى الهمم، وفى إطار سعيه الدائم للحفاظ على انضباط الشارع الإسماعيلى وتنظيم وتطوير الأسواق والحفاظ على الوجه الحضارى للمحافظة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لحى ثان مدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام.

قام قسم الإشغالات بإزالة شدة خشبية لتنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص لسقف دور ثالث علوى بشارع طنطا.

كما تم المرور الميدانى على شارع العشرينى، وتم رفع الإشغالات من أمام المحال بشارع العشرينى وطنطا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر إشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.