حملة مكبرة لرفع الإشغالات من حرم الطريق في حيي أول وثالث مدينة الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الجهود في قطاع النظافة العامة بالشوارع ومحاربة أوكار النباشين، شنت اليوم الأربعاء، إدارة تنظيم المخلفات بالمحافظة، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، ونواب حي أول وحي ثالث، حملة مكبرة بعدة مواقع بنطاق الأحياء.

استهدفت الحملة مناطق قسم أول القديم، خلف نادي المنتزه، خلف الكنيسة بالشيخ زايد، بجوار مركز مشتقات البلازما، ملاعب طريق الكوكاكولا، طريق نفيشة، وحديقة الإذاعة والتلفزيون، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر وضبط 6 أفراد مخالفين.

تأتي هذه الحملات في إطار الحرص على تحسين المظهر الحضاري للمحافظة، وضمان التزام الجميع بالقوانين، بما يحقق راحة وأمان المواطنين، وسوف تستمر هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على أي تجاوزات تعوق التنمية أو تضر بالمجتمع.