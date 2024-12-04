تكريم وكلاء الإدارات التعليمية بمطروح لجهودهم فى إنشاء قاعدة بيانات شاملة

مطروح – حسن مشالي

كرمت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، اليوم الأربعاء، وكلاء الإدارات التعليمية الذين شاركوا في ورشة العمل المكثفة، حول التحديث الفوري والدقيق، لكافة البيانات بمدارس المحافظة والتي جاءت بالتنسيق مع إدارة الإحصاء.

وأوضحت مدير تعليم مطروح، أن ورشة العمل حققت نجاحاً باهراً، بعد تحديث بيانات المدارس والمعلمين والطلاب، في كل إدارة تعليمية، بدقة كبيرة، من خلال مجموعات العمل، التي تم تشكيلها، مثمنة جهود وكلاء الإدارات التعليمية، في تحقيق هذه النتائج، التي تجلت خلال فعاليات الورشة التعليمية، مع التحلي بالإخلاص والتفاني في العمل.

على جانب آخر، كانت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، قد عقدت اجتماعًا، خلال الأيام الماضية، لمناقشة واستعراض الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها يوم 11 يناير المقبل، وذلك بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية، و إيهاب أنور مدير عام التعليم العام، وموجهي عموم اللغتين العربية والإنجليزية، ومسئولي إدارات التخطيط، والمشتريات، ومركز المعلومات والعلاقات العامة.

ووجهت مدير تعليم مطروح، للموجهين العموم، بالتأكيد على الموجهين الأوائل، والموجهين، بمتابعة التزام المعلمين بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية، مع مراعاة ضرورة الانتهاء من كافة المقررات الدراسية فى مواعيدها المحددة، بالإضافة إلي استمرار متابعة الالتزام التقييمات الأسبوعية والشهرية، وفق التعليمات الوزارية.

وأكدت "فتحي" خلال الاجتماع أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود جزيئات بسيطة جدا لقياس المستوى التعليمي والتحصيلي للطلاب، ولبيان الفروق الفردية بينهم، بضرورة الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية، وفقا لتعليمات المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.

كما شددت على اللجان الفنية، بوضع الاسئلة بسرعة والانتهاء من وضع الامتحانات بوقت كاف، ومطابقتها للمواصفات الامتحانية وتسليمها للمطبعة السرية، على ضرورة التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية، مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية، لضمان تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام.