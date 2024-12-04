تقديم 2312 جهازا تعويضيا لذوى الاحتياجات الخاصة داخل الجامعات

كتب مدحت وهبة

تحرص الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي على توفير تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لـ ذوى الاحتياجات الخاصة واستفاد استفاد 30050 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.

وتقديم 2312 جهازا تعويضيا لذوي الإعاقة داخل الجامعات، كما سلمت 215 سماعة أذن لذوي الإعاقة السمعية ، كذلك تسليم 2000 جهاز لاب توب ناطق لذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، فضلا عن تسليم 403 عصا بيضاء لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تسليم 41 نظارة طبية لضعاف البصر، كما تم 52 كرسيا متحركا لذوي الإعاقة الحركية.

ونظمت وزارة التضامن بالجامعات 17 معسكرا تدريبيا للطلاب ذوي الإعاقة، استفاد منها 1775 مستفيداً، كما بلغت عدد الجامعات المستفيدة بطابعة " برايل" 12 جامعة.