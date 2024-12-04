تعيين الدكتور حلمى الغوابى مدير عاما لمستشفى وادى النيل

كتب وليد عبد السلام

وافق مجلس إدارة مستشفى وادى النيل علي تعيين الدكتور حلمى الغوابى مديرا عاما للمستشفى حيث تسلم مهام منصبة منذ أيام.

وأكد الدكتور حلمى الغوابى مدير عام مستشفى وادى النيل أن المنصب الجديد هو تكليف يتطلب العمل بشكل منظم وسريع لتعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفي مشيرا إلي أن المستشفى ستشهد تطويرا شاملا فى كافة أقسامها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور حلمى الغوابى أنه الفترة المقبلة ستشهد ادخال خدمات جديدة ومتطورة لصالح المرضى مشيرا إلي أنه جاى التنسيق مع كافة الأساتذة والاستشاريين العاملين بالمستشفى لرفع كفاءة كافة الخدمات وتطويرها .

يذكر أن الدكتور حلمى الغوابى هو أستاذ أمراض الحالات الحرجة بقصر العينى وعضو الجمعيةالبريطانية للقسطرة القلبية والتداخلية وزميل الجمعية الأوربية لأمراض القلب ويشغل منصب رئيسًا ومقررًا للجنة ترقية الأساتذة بالأعلى للجامعات.