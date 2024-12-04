تأهيل وتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

حظى ملف ذوى الهمم باهتمام كبير من القيادة السياسية ولذلك توفر وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن العديد من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة منها التدريب والتوظيف، حرصاً من الوزارة على تمكينهم وضمان توفير فرص عمل حقيقية لهم ضمن نسبة الـ 5% المقررة قانوناً لتشغليهم.

وفى إطار الحرص على استمرار دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لسوق العمل تم تدريب عدد 210 من الأشخاص ذوي الإعاقة علي مهارات التسويق الإلكتروني، والتنسيق لتدريب وتأهيل عدد 850 آخرين تمهيداً لدمجهم بسوق العمل، هذا بالإضافة إلى أنه تم توفير فرص عمل لعدد 1318 من الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من محافظات الجمهورية بشركات ومصانع ومنشآت القطاع الخاص والقطاع المصرفي بفرعيه الحكومي والخاص، إعمالا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي يؤكد على ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك بتوفير فرص عمل لائقة لهم.