اليوم السابع
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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى.. يعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 11:19 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى.. يعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات.

ويعقب الاجتماع ، عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، لعرض أبرز ما تم الموافقة عليه من قرارات بجانب نشاط الحكومة على مدار الأسبوعي.


 







اجتماع الحكومة الاسبوعى

الحكومة

اجتماع مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى




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