بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى.. يعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل ، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات.

ويعقب الاجتماع ، عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، لعرض أبرز ما تم الموافقة عليه من قرارات بجانب نشاط الحكومة على مدار الأسبوعي.



