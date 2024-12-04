اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل بعيد تأسيس الكلية الإكليريكية بدير المحرق

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 11:11 ص
الكنيسة تحتفل بعيد تأسيس الكلية الإكليريكية بدير المحرق الكنيسة تحتفل بعيد تأسيس الكلية الإكليريكية بدير المحرق
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت الكلية الإكليريكية بدير السيدة العذراء (المحرق) بجبل قسقام، بعيد تأسيسها تحت شعار "ⲇⲓ`ⲁⲑⲏⲕⲏ" أى العهد، بحضور نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير عدد من الآباء الكهنة من خريجي الكلية.

بدأ الاحتفال باستقبال رفات القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس بالألحان، ثم صلاة عشية تلاها تطييب الرفات الذي تسلمها الدير مؤخرًا من نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة.

وبعدها قدم القس مارتيروس جمال والقس صموئيل حسني، ملخصًا لرسالتي الدكتوراه اللتين تمت إجازتهما خلال الفترة الماضية ثم ألقى نيافة الأنبا بيجول، والراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية، والقمص مكاريوس ساويرس كلمات مناسبة، واختتم الاحتفال صباح اليوم التالي بصلاة القداس الإلهي.

الكنيسة تحتفل بعيد تأسيس الكلية الإكليريكية بدير المحرق
الكنيسة تحتفل بعيد تأسيس الكلية الإكليريكية بدير المحرق

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكليه الاكليريكيه

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