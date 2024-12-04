القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يستقبل أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة بتشكيله الجديد

الغربية - مصطفى عادل

استقبل الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، بمكتبه أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة بتشكيله الجديد للعام الجامعى 2024 /2025، بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وحرص الدكتور محمد حسين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الاتحاد الجديد على تقديم التهنئة للطلاب، مؤكدا على دور اتحاد الطلاب باعتباره همزة الوصل بين الطلاب وإدارة الجامعة، في التعبير عن أراء جميع الطلاب، واحتياجاتهم، وتحقيق التواصل المستمر، داعيا اتحاد الطلاب إلى زيادة الأنشطة الطلابية والعمل على تعزيز المشاركة فى جميع الفعاليات التي نظمها الجامعة والكليات من خلال الإعلان المستمر عن كافة الأنشطة والفاعليات عبر المواقع ووسائل التواصل الرسمية للجامعة وكلياتها، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم لطلاب الاتحاد، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن تشكيل الاتحاد الجديد ضم الطالب محمد عبد الرازق الكومى المقيد بكلية الحقوق رئيسا لاتحاد الجامعة، والطالب أحمد محمد الأبيض المقيد بكلية طب الأسنان نائبا لرئيس اتحاد الجامعة، والطالب معاذ السيد داوود أمين لجنة الجوالة العليا، والطالب محمد أشرف أبو طاحون أمين مساعد لجنة الجوالة العليا، والطالب يوسف عبد الله البقاش أمين اللجنة الثقافية العليا، والطالب مازن محمد حنفي أمين مساعد اللجنة الثقافية العليا، والطالبة اسراء حسام الدين أحمد أمين لجنة النشاط الفني العليا، والطالب مصطفى محمد الجعار أمين مساعد لجنة النشاط الفني العليا، والطالب صلاح شريف بسيونى أمين لجنة النشاط الرياضي العليا، والطالب محمد رضا عبد الحكيم أمين مساعد لجنة النشاط الرياضي العليا، والطالب عبد العزيز عبد العزيز رمضان أمين لجنة الأسر العليا، والطالب محمد عفيفى حسن أمين مساعد لجنة الأسر العليا، والطالب عمر عادل عباس أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا، والطالبة نوران السيد العزب أمين مساعد لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات، والطالبة رهف محمد النجار أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجيا العليا، والطالب خالد عماد الدين شبل أمين مساعد لجنة النشاط العلمي والتكنولوجيا العليا .