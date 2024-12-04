اليوم السابع
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الدفع بصندل لسحب باخرة سياحية بعد شحوطها بالنيل فى بنى مزار بالمنيا

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 06:44 م
الدفع بصندل لسحب باخرة سياحية بعد شحوطها بالنيل فى بنى مزار بالمنيا الباخرة
المنيا ـ حسن عبد الغفار

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تجرى قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة المنيا، محاولاتها لسحب باخرة سياحية نيلية كانت قد شحطت بمركز بنى مزار شمال المحافظة.

وأكد مصدر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، أن الباخرة شحطت بالنيل أمام قرية نزلة عمرو، وتم الدفع بصندل لسحب الباخرة وإعادتها لمسارها الطبيعى وأنه من المتوقع أن تتم عمليات سحبها خلال دقائق.

وكانت الباخرة كروان فيجن والقادمة من مرسى أخناتون بمدينة المنيا فى طريقها لمحافظة بنى سويف وعلى متنها 59 سائحا من بينهم 57 سائحا ألمانيا وسائحان فرنسيان قد تعرضت للشحوط أمام قرية نزلة عمرو بمركز بنى مزار.

الجدير بالذكر أن هذه المنطقة شهدت فى الأعوام الماضية شحوط بواخر سياحية نتيجة ارتفاع عملية الإطماء داخل النيل بهذه المنطقة.

 

 







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