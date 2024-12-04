اليوم السابع
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الأردن يطالب مواطنيه فى كوريا الجنوبية بتوخى الحذر والابتعاد عن التجمعات

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 01:25 م
الأردن يطالب مواطنيه فى كوريا الجنوبية بتوخى الحذر والابتعاد عن التجمعات وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى
عمان (أ ش أ)

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أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى جمهورية كوريا الجنوبية بعد تطورات الأحداث الأخيرة هناك.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية وسفارة المملكة في سيؤول تتابع أوضاع الجالية الأردنية في جمهورية كوريا الجنوبية بعد تطورات الأحداث الأخيرة في البلاد، مؤكداً أنهم جميعاً بخير.

وبين السفير القضاة أن الوزارة تهيب بجميع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في كوريا، ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التجمعات والتقيد التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في كوريا حفاظاً على سلامتهم.

ودعا السفير القضاة، في بيان اليوم الأربعاء، المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في جمهورية كوريا إلى التواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة .
 







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