اليوم السابع
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اتحاد القبائل والعائلات المصرية ينظم فعالية كبرى بالقاهرة

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 11:48 ص
اتحاد القبائل والعائلات المصرية ينظم فعالية كبرى بالقاهرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية
كتبت: سمر سلامة

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في إطار دوره الوطني والمجتمعي، نظم اتحاد القبائل والعائلات المصرية فاعلية كبرى بالقاهرة، جمعت تحت مظلتها نخبة من القيادات الشعبية وقيادات الاتحاد، إلى جانب ممثلي القبائل والعائلات من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية.

جاء هذا اللقاء في سياق سلسلة من الاجتماعات التنظيمية التي يحرص الاتحاد على عقدها بشكل مستمر، لتكون القبائل والعائلات المصرية درعًا حصينًا في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، والعمل على دعم الاستقرار الوطني في ظل الظروف الراهنة والتأكيد علي الدور المحوري للقبائل والعائلات في دعم القيادة السياسية، وتعزيز التنمية الوطنية من خلال المساهمة الفعالة في بناء مجتمع متماسك ومترابط.

كما تم تسليط الضوء على الجهود الرامية للاتحاد، بما يشمل مجالات سياسية ويساهم في دعم المشروعات التنموية الكبرى.

وناقش الحاضرون عدة موضوعات هامة، من أبرزها سبل توسيع دور الاتحاد في جهود التنمية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز التواصل بين ابناء الوطن.

واختُتمت الفاعلية في أجواء من التآلف والتلاحم، مع تأكيد المشاركين على أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات لدعم التعاون بين جميع أطياف المجتمع المصري، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.

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اتحاد القبائل والعائلات المصرية

ممثلي القبائل والعائلات

دعم الاستقرار الوطني



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