أهم أسباب اتخاذ أسعار الغاز المسال مساراً تصاعدياً.. تعرف عليها

كتبت-مروة الغول

اتخذت أسعار الغاز الطبيعى المسال مساراً تصاعدياً خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 مقارنة بالربع الأول لكنها ظلت دون المستويات المسجلة خلال الفترات المماثلة من العام السابق 2023، وذلك بسبب وفرة المخزونات في الأسواق الأوروبية، وظروف الشتاء المعتدلة نسبياً التي ساهمت في تخفيض الطلب على الغاز لأغراض التدفئة وذلك وفقالتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة"أوابك".

وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد، خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك" أنه مع دخول الربع الثالث، استمرت الأسعار في اتجاه الصعود، بسبب عمليات الصيانة التي أجرتها عدة دول مصدرة للغاز مثل النرويج، والجزائر، وأذربيجان، وهو الأمر الذي قلل من حجم الإمدادات في السوق العالمي أثناء فترات الصيانة، كما عزز من صعود الأسعار تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع التقرير، أنه في السوق الأوروبي، بلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي حسب مركز TTF في هولندا خلال الربع الثاني من عام 2024 نحو 10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة ب 8.7 مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الربع الأول، ثم ارتفعت خلال الربع الثالث لتسجل 11.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك بسبب قيام النرويج بتنفيذ برامج الصيانة في عدة منصات للغاز قلصت من حجم إمدادات الغاز من النرويج إلى الأسواق الأوروبية إلى النصف تقريباً.



