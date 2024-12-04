أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تطلق مبادرة لإعادة الكتاتيب فى الأرياف

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين السودانيين وممثلي المجتمع المدني السوداني

وزير العمل يوجه بسرعة متابعة حادث سقوط "سقف خرسانى" على عمال بالشرقية

وزير الصحة يتابع مستجدات العمل بمشروع المدينة الطبية ويُوجه بتسريع التنفيذ

وزير الكهرباء يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة تعزيز التعاون

الإسكان: إجراء القرعة العلنية اليدوية لوحدات للحجز بمدينة المنصورة الجديدة

وزارة الأوقاف تطلق مبادرة عودة الكتاتيب من جديد في القرى والأرياف.. والبداية من المنوفية

وزيرا الإسكان والأوقاف يناقشان عددًا من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين

وزارة التعليم تحتفل بإطلاق المجلس التسييرى للتعليم والتدريب المزدوج بالتعاون مع (GIZ)

وزارة التعليم: الدولة تولى رعاية غير محدودة لذوى الهمم

وزير التموين يلتقى أعضاء مجلس النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين

وزير الأوقاف: الإسلام نظر إلى ذوى الهمم نظرة رحمة وتقدير وعدهم شركاء بالخير

‫وزير الزراعة: 40% من الأراضى الزراعية عالميا أصبحت متدهورة