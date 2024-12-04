آلام الفتق المزعجة.. اعرف أسبابها وطرق التعامل معها

كتبت مروة محمود الياس

الفتق له أنواع وأشكال كثيرة منها السري ومنها الفخذى أو الإربي كما يطلق عليهم، وكذلك له الكثير من الأعراض أيضا فقد يعاني البعض من حالة ألم بالفتق ذاته، أو آلام بالجسم بشكل عام أو شعور بعدم الراحة.وفقا لتقرير نشر في موقع فري ويل هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تجنبك تكرار الإصابة بآلام الفتق ما دام لم يقرر الطبيب بعد إجراء جراحة له:

طرق تجنب آلام الفتق



ـ حاول قدر الإمكان ألا تحمل شيئا ثقيلا الأشياء الثقيلة تؤثر بالسلب على الفتق.

ـ كلما كنت أكثر ترطيبا وشربا للمياه والسوائل كلما كنت أفضل وكانت حالة الفتق أفضل.

ـ لا تترك نفسك للإمساك مطلقا تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الألياف.

ـ التدخين يضر بشدة بالفتق توقف عن التدخين.

ـ حاول ممارسة الحركة والرياضة بانتظام ولكن يجب أن تكون رياضة هادئة ليست رياضة ترفع فيها أشياء ثقيلة.

ـ حافظ على وزنك مثاليا وثابتا لا تذهب إلى السمنة أبدا.

ـ حاول ألا تنحني كثيرا.

ـ حاول علاج السعال والكحة المزمنة أولا بأولا لأنها قد تسبب إضرارا بالفتق.

ـ إذا كانت المرأة حامل وتعاني من الفتق عليها المتابعة الدائمة مع الطبيب المختص.

ـ جراحات البطن القديمة قد ترفع فرص الإصابة بالفتق.

ـ الإمساك وصعوبة دخول الحمام أمر غير مقبول مع الإصابة بالفتق حاول علاجه مباشرة مع الطبيب.

إذا كنت تعاني من ألم مفاجئا بالفتق فعليك بالقيام بهذه المهام:

ـ اتصل بطبيبك على الفور إذا كان ألما غير محتمل.

ـ إذا كان يظهر على شكل متغير مثل الانتفاخات أو الزرقة أو الألم الشديد أو الإحمرار لابد من الذهاب إلى المستشفى فورا

ـ لا تحاول العبث بالفتق أو الضغط الزائد عليه حتى لا تسبب مشكلة.

ـ إذا كنت تعاني مع تيبس الفتق وارتفاع في درجة الحرارة أو إمساك لابد من الذهاب إلى المستشفى فورا