اليوم السابع
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«الوثائقية» تحتفل بأول مليون متابع عبر فيس بوك.. شكرًا من القلب

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 10:55 ص
«الوثائقية» تحتفل بأول مليون متابع عبر فيس بوك.. شكرًا من القلب الوثائقية
كتب سمير حسنى

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احتفلت قناة الوثائقية بالوصول إلى أول مليون متابع عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث وجهت رسالة شكر وتقدير لكل جمهورها في مصر والوطن العربي، قائلة:"شكرا لكم من القلب.. هذا النجاح لم يكن ليتحقق من دونك ودون ثقتكم".

وبدأت فكرة القناة بحلم تقديم قصص وثائقية من كل زاوية في مصر ومن مختلف أنحاء العالم على نحو يجمع بين العمق والإبهار .

كما حرصت على أن تكون الأفلام الوثائقية متنوعة، بدءا من التاريخ والسياسة مرورا بفنون المسرح والسينما والآداب وصولا إلى الرياضة وملاعب كرة القدم في مصر وخارجها.

وتقدم القناة محتوى وثائقي لكل أفراد الأسرة المصرية والعربية، بهدف إعادة فتح الملفات وقراءة الوقائع لمحاربة التطرف واستكشاف ثقافات الشعوب وتنوع الإنسانية.







قناة الوثائقية

الوثائقية

مصر

المتحدة للاعلام

الشركة المتحدة للاعلام




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