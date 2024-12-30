هيئة الدواء: توطين صناعة الأدوية الحيوية.. والأنسولين يوفر 30 مليون دولار

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تهدف إلى توطين صناعة مستحضرات الأنسولين وتوفيرها بجودة عالية للسوق المحلي والدولي.

وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية إن الهيئة تعمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين والمؤسسات الوطنية المعنية من أجل تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتوطين الأدوية ذات الأهمية القصوى للمواطن وذات الاحتياج المباشر، وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة ومنها أدوية مرض السكر.



وأوضح أنه تم إطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين Insulin Glargine المنتج محليًا وهو ما يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، وتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بجودة التصنيع المحلي، ودعم الاكتفاء الذاتي في قطاع الأدوية.

وأشار إلى أن مصر ليست مجرد مستهلك للتكنولوجيا، بل شريك فاعل في صناعتها من خلال اتباعها للقواعد المنظمة والدلائل الإرشادية التي وضعتها هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى التزامها بالقواعد العالمية في نقل تكنولوجيا التصنيع

وقال: مشروع تصنيع الأنسولين محليا يستهدف توطين إنتاج أحد أهم الأدوية الحيوية التي تمثل شريان حياة لملايين المرضى، بالإضافة إلى كونه واحداً من أكثر الأدوية مبيعا، محققا بذلك نسبة الـ 19% كمعدل نمو مركب عن الخمس أعوام السابقة (2019-2023)، وبالإضافة إلى دوره في تحسين جودة الرعاية الصحية للمصريين.



وقال: هذا الإنجاز يسهم مباشرة في خفض الفاتورة الاستيرادية – البالغة لهذا المستحضر فقط حتى نهاية سبتمبر الماضي – 30 مليون دولار، حيث تسهم السعة الإنتاجية فى إنتاج الإنسولين التي تبلغ 100 مليون عبوة في تعزيز الاستدامة بالسوق المحلي والتصدير إلى عدد من الدول الأخرى تصل إلى 56 دولة وفقا لاتفاق الشراكة؛ مما يعزز من استدامة منظومة الأدوية في مصر ويضعها في مصاف الدول الرائدة في مجال التصنيع الدوائي.



وشدد على أن هيئة الدواء المصرية تؤكد التزامها الكامل بدعم مثل هذه المشروعات الوطنية الكبرى؛ بتوفير البيئة التنظيمية التي تمكن الشركات من تحقيق الريادة والابتكار، وتعمل دائمًا على مواكبة التطورات العالمية لضمان أن تكون المنتجات الدوائية المصرية على أعلى مستويات الجودة والجدارة، بما يلبي تطلعات شعبنا العظيم.



وقال: هذا يأتى في إطار جهود هيئة الدواء المصرية المستمرة لتوطين الصناعة الدوائية بما يعزز من المهارات المحلية في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع الدوائي، والمساهمة في تطوير البحث العلمي وزيادة الابتكار، حيث يمكن استثمار الموارد المحلية في تطوير المستحضرات الصيدلية.



يذكر أن الجلارجيفين يتم انتاجة بطاقة تصل إلى 100 مليون قارورة و50 مليون خرطوشة وهو أول أنسولين ممتد المفعول من نوعه - insulin glargine، يُنتج محليًا في مصر و قارة أفريقيا بجودة عالمية ويتم توفير الأنسولين على نطاق واسع، بما يضمن استدامة الإمداد للمرضى لتلبية احتياجات المرضى حيث ان هذا الدواء دواء حرج وسيتم تصديرة ل 56 دولة بعد سد الاحتياج في مصر مما يعني توفير عملة صعبة.