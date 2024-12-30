مصرع 66 شخصا على الأقل فى حادث سير جنوب إثيوبيا

وكالات

لقى 66 شخصا على الأقل مصرعهم فى حادث سير في جنوب إثيوبيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وقع الحادث فى إقليم سيداما الذى يبعد حوالى 300 كيلومتر جنوب العاصمة أديس أبابا.

وقالت إدارة الصحة في سيداما عبر فيسبوك إن "حادث سير أودى ب66 شخصا حتى الآن"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن "أربعة ركاب مصابين يتلقون العلاج الطبي في مستشفى بونا العام".

وأظهرت صور نشرتها إدارة الصحة حشدا من الناس يحيطون بمركبة غارقة جزئيا في الماء، ويبدو العديد منهم يحاولون المساعدة في انتشالها.

وتظهر فى صور أخرى نشرتها جثثا مغطاة بقماش أزرق على الأرض.

أعربت إدارة الصحة عن تعازيها لذوى ضحايا الحادث، وقالت إنها ستنشر المزيد من المعلومات عند توفرها.