اليوم السابع
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 09:41 ص
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى المسجد القصى - أرشيفية
وكالات

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اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط تشديدات على دخول المصلين المسلمين للأقصى، وإجراءات عسكرية مشددة على أبواب المسجد كافة ومحيط ومداخل البلدة القديمة في القدس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، يأتي الاقتحام في خامس أيام عيد الأنوار "الحانوكاه" اليهودي، الذي شهد دعوات أطلقها مستوطنون لزيادة الاقتحامات مع حلول العيد الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

كما دعت ما تسمى "جماعات الهيكل" المتطرفة إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكاه" اليهودي.

 







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المسجد الأقصى

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