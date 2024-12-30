مسئول روسى: القوات الأوكرانية تحاول شن هجوم مضاد فى دونيتسك

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قال دينيس بوشيلين رئيس إقليم دونيتسك "المعلنة جمهورية شعبية من جانب واحد" إن الوحدات الأوكرانية حاولت شن عدة هجمات مضادة غير ناجحة بالقرب من كراسنوارميسك فى الإقليم.



وأضاف بوشيلين ـ فى خطاب فيديو نشره على قناته فى تليجرام ، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية ـ : "نرى أن عددا من المواقع السكنية تم تحريرها، وأن الحصار على كراسنوارميسك جارٍ، وأستطيع أن أقول إن العدو حاول تنفيذ هجوم مضاد، وقد أسفرت عدة محاولات عن خسائر فى صفوفه ، وتم احتواء الوضع من قبل قواتنا".



وأشار إلى أن القوات الروسية تحقق تقدما ناجحا فى منطقة فيليكايا نوفوسيلكا.