اليوم السابع
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الإثنين، 30 ديسمبر 2024 05:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسئول روسى: القوات الأوكرانية تحاول شن هجوم مضاد فى دونيتسك

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 05:00 ص
مسئول روسى: القوات الأوكرانية تحاول شن هجوم مضاد فى دونيتسك الجيش الأوكرانى
أ ش أ

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قال دينيس بوشيلين رئيس إقليم دونيتسك "المعلنة جمهورية شعبية من جانب واحد" إن الوحدات الأوكرانية حاولت شن عدة هجمات مضادة غير ناجحة بالقرب من كراسنوارميسك فى الإقليم.


وأضاف بوشيلين ـ فى خطاب فيديو نشره على قناته فى تليجرام ، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية ـ : "نرى أن عددا من المواقع السكنية تم تحريرها، وأن الحصار على كراسنوارميسك جارٍ، وأستطيع أن أقول إن العدو حاول تنفيذ هجوم مضاد، وقد أسفرت عدة محاولات عن خسائر فى صفوفه ، وتم احتواء الوضع من قبل قواتنا".


وأشار إلى أن القوات الروسية تحقق تقدما ناجحا فى منطقة فيليكايا نوفوسيلكا.







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موسكو






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